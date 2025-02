Il cosplay di Momo Ayase di kaezuko.cos è una rappresentazione fedele della protagonista di DanDaDan

L'anime di DanDaDan si è rivelato un grandissimo successo su Netflix e Crunchyroll ed è grande l'attesa per la messa in onda della seconda stagione in programma per il mese di luglio. Nel frattempo possiamo ammirare un ottimo cosplay di Momo Ayase firmato da kaezuco.cos.

Momo Ayase è la protagonista di DanDaDan, un manga e anime a base di soprannaturale e tanto umorismo. All'apparenza è una liceale come tante, spensierata e alla ricerca del ragazzo dei suoi sogni, ma dopo aver avuto uno strambo incontro con un gruppo di alieni la ragazza risveglia dei potenti poteri psichici grazie al quale può affrontare a testa alta extraterresti e spiriti maligni ispirati al folklore giapponese.