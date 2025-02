Il cosplay di Tatsumaki da One-Punch Man di didiit.cosplay sfogga i suoi poteri da esper

C'è grande attesa per la terza stagione dell'anime di One-Punch Man in programma per quest'anno, con tatnissimi fan che non vedono l'ora di scoprire le prossime imprese di Saitama e dei numerosi eroi che popolano l'opera di ONE. Mentre aspettiamo, ecco un cosplay di Tatsumaki realizzato da didiit.cosplay che mette in mostra i poteri di questa eroina.

Nonostante la sua piccola e fragile corporatura, Tatsumaki (conosciuta come Tornado nella versione italiana) è una potentissima esper capace di volare e di scatenare veri e propri cataclismi con i suoi poteri psichici. È uno dei membri più forti dell'Associazione degli Eroi e non apprezza Saitama, il protagonista di One-Punch Man, a causa del suo atteggiamento disinteressato e irriverente.