La seconda beta di Monster Hunter Wilds includerà l'Arkveld e nuove funzionalità

Stando ai dettagli condivisi dal producer della serie Ryozo Tsujimoto, l'Arkveld sarà disponibile sotto forma di missione avanzata speciale , mettendo in guardia i giocatori sul fatto che sarà una caccia piuttosto pericolosa e pensata per i giocatori esperti o molto tenaci. Oltre l'Arkveld potremo affrontare anche il Gypceros , altra aggiunta della seconda beta presentata in precedenza, oltre ai mostri presenti durante la prima fase di test, ovvero Doshaguma, Chatacabra, Balahra e Rey Dau.

Le altre novità della beta

Le novità non finiscono qui, dato che la beta includerà anche delle funzionalità non presenti in precedenza. In particolare è stata aggiunta l'area di addestramento presso il campo base, dove i giocatori potranno provare liberamente le varie meccaniche del sistema di combattimento, come la modalità Precisione, e le mosse delle armi.

Il Gypceros

Inoltre, sono state aggiunte nuove opzioni per il multiplayer, ovvero le stanze private a cui potranno unirsi solo amici e i giocatori con cui condividerete l'ID della lobby e la modalità giocatore singolo online. Quest'ultima permette di giocare in solitaria, senza altri giocatori in lobby, ma con la possibilità comunque di farsi dare una mano da altri utenti attivando il razzo S.O.S. Durante la caccia.

Per il resto la beta offrirà i medesimi contenuti della prima. Potremo dunque sfruttare l'editor per creare il nostro cacciatore o cacciatrice e il compagno Felyne, con la possibilità di importare i dati nel gioco completo, affrontare una missione della storia che funge da tutorial e dare la caccia a tutti i mostri citati in precedenza.

Capcom ha precisato nuovamente che la beta non includerà tutte le migliorie alle performance su PC e console, le modifiche ai vari sistemi di giochi (come ad esempio l'hitlag) e al bilanciamento delle armi a cui gli sviluppatori stanno lavorando in vista della pubblicazione del gioco completo, in programma per il 28 febbraio.

Vi ricordiamo che la seconda fase di test si svolgerà in due tranche. La prima dalle 04:00 italiane di venerdì 7 febbraio fino alle 03:59 di lunedì 10 febbraio, mentre la seconda è in programma con i medesimi orari da venerdì 14 a lunedì 17 febbraio. Inoltre, se ve lo siete perso, è stato pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Wilds che presenta mostri inediti e vecchie conoscenze per i fan della serie.