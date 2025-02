Monster Hunter Wilds ci presenta una nuova ambientazione, personaggi e mostri con il trailer in italiano

Il video, che potete trovare poco sotto, ci porta in una zona innevata nota come Scogliere ghiaccioaguzzo e ci presenta tre nuove grandi creature - Arkveld compreso - che saranno presenti in Monster Hunter Wilds. Il trailer ha una presentazione cinematografica e, pur mostrando scene di gameplay, si focalizza sul mostrare l'atmosfera del gioco e presentare alcune sequenze di trama, che ci suggeriscono attorno a cosa ruoterà la storia.

Il trailer in italiano di Monster Hunter Wilds

Qui sotto potete vedere il trailer di Monster Hunter Wilds - catalogato come sesto trailer da Capcom - nella sua versione con sottotitoli italiani.

Ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile in versione completa dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Se volete provarlo prima di allora, potrete farlo con una versione di prova online per tutte le piattaforme. Sarà attiva dal 7 febbraio al 10 febbraio e poi di nuovo dal 14 febbraio al 17 febbraio. I progressi nella versione di prova non saranno mantenuti nel gioco completo, ma potrete spostare l'aspetto del personaggio e otterrete anche dei piccoli bonus estetici per dimostrare la vostra partecipazione.

Segnaliamo infine che la prenotazione di Monster Hunter Wilds per PC Steam è in sconto in tutte le edizioni su Instant Gaming.