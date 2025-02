Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered annunciato da Capcom con un trailer e un periodo di uscita

Tra le sorprese assolute dello showcase di Capcom di questa sera c'è stato l'annuncio di Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered, che prosegue dunque l'opera di rilancio della serie ad ambientazione mitologica nipponica con una rielaborazione tecnica del secondo capitolo, presentato con un breve trailer e l'indicazione di un periodo di uscita.

Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered è previsto per il 2025 su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One, dunque arriverà prima di Onimusha: Way of the Sword, il nuovo capitolo annunciato ai The Game Awards 2024 e in arrivo nel corso del 2026.

In questo caso torniamo invece al passato con una versione rimasterizzata del secondo capitolo, uscito originariamente nel 2002 su PlayStation 2 e rimasto nel cuore di tanti appassionati, che ora potranno nuovamente giocarlo in forma rinnovata.