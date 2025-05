Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster, la recensione del ritorno di uno dei capitoli più discussi della serie Capcom

Le remaster di Onimusha sono chiaramente parte di quest'ultima strategia: con l'interessante Onimusha: Way of the Sword all'orizzonte, non sorprende che Capcom abbia voluto riproporle sul mercato, sia per mostrarne ancora una volta il potenziale che per riaccendere l'attenzione sul marchio in vista del suo "rinnovamento". Oggi arriva quindi tra noi di nuovo Onimusha 2: Samurai's Destiny , il secondo episodio della serie, in un bel pacchetto in alta definizione e pieno di ricchi premi e cotillon. Sarà una remaster coi fiocchi o si attesterà sul livello di quella non ricchissima di Warlords? Beh, oggi cerchiamo di darvi la risposta, senza dimenticare però di precisare perché questo titolo merita di essere recuperato.

Non si può dire che Capcom non sia un publisher prolifico. Chiunque sia alla gestione di questo colosso dell'intrattenimento giapponese ha delle notevoli capacità strategiche, visto che negli anni la casa è riuscita a cadenzare le sue uscite in modo a dir poco impeccabile, assicurandosi di avere non solo dei giganteschi blockbuster pronti al lancio quasi ogni anno, ma anche una discreta lista di titoli aggiuntivi estremamente interessanti. Le cose si fanno poi ancor più sorprendenti quando si considera che, parallelamente alle uscite primarie, Capcom sta riuscendo anche a riproporre il suo enorme catalogo di grandi classici , spesso approfittando dell'onda lunga derivante da un momento storico propizio o dalla prossimità di un nuovo grosso arrivo.

Jubei, l’uomo dal volto di bronzo

Un piccolo consiglio quando si tratta della narrativa di Onimusha 2: non prendetela troppo sul serio. Il gioco è a dir poco scemotto in termini di storia e vi assicuriamo che non stiamo esagerando con la cattiveria del nostro giudizio. Si tratta, a tutti gli effetti, di un capitolo parallelo al primo con un altro protagonista e un discreto numero di personaggi aggiuntivi; solo che questi comprimari sono a dir poco coloriti e il gioco fatica moltissimo a dare alcun peso alle sue scene "drammatiche", in parte per via della stupidità generale di alcuni avvenimenti e in parte perché recitato dannatamente male (per carità divina usate il doppiaggio giapponese, quello inglese è al limite dell'inascoltabile, salvo non abbiate il gusto del trash).

Detto ciò, la storia scorre sufficientemente rapida da non annoiare e non mancano personaggi memorabili, come lo spadaccino demoniaco Gogandantess (tra i boss più iconici della saga). Sì, insomma, le avventure del buon Jubei, vissute con la giusta leggerezza, divertono comunque parecchio, anche senza chissà quale trama o scrittura a sorreggere la baracca. E no, il fatto che il volto del protagonista sia basato sull'attore giapponese Yusaku Matsuda non basta a dare chissà quale pathos alla sua interpretazione.

Se non altro, il titolo i suoi personaggi li sfrutta, cosa che lo distingue da qualunque altro Onimusha. C'è infatti un interessante sistema di doni che permette di aumentare significativamente le relazioni con i vari comprimari all'interno di uno specifico villaggio (è possibile dare doni anche altrove, ma lo farete prevalentemente lì). Queste relazioni vanno a influire direttamente sulla storia e sulla vostra progressione, portando i vari personaggi ad aiutarvi in battaglia e a reagire in modo diverso agli eventi.

Gogandantess, vero eroe del gioco. Ok no, non lo è, ma resta un personaggione

Fu già all'epoca un interessante esperimento, capace di aggiungere una certa rigiocabilità alla campagna in base alle scelte fatte e alla priorità data ai regali, abbastanza furbo da poter essere anche in larga parte ignorato. Noi, però, siamo sempre stati un po' divisi su questa scelta: da un lato è sicuramente un fattore interessante, eppure per un completista diventa quasi necessario "farmare" pepite per acquisire più doni possibile, e assicurarsi di utilizzare quelli giusti per massimizzarne l'efficacia, una scelta che rallenta di molto il notevole ritmo della campagna. Nella remaster il recupero delle suddette pepite ci è parso più rapido (forse il loro quantitativo è stato marginalmente aumentato), ma alla base il sistema dei doni rimane pressoché invariato, con i suoi pregi e i suoi difetti.