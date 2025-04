Capcom ci spiega Onimusha 1 e 2 in un video riepilogativo pensato per introdurre alla serie

Capcom ha deciso di rivitalizzare la serie Onimusha e per farlo non vuole lasciare niente di intentato, creando punti d'accesso per i nuovi giocatori, come questo nuovo video , che parla dei primi due capitoli, spiegandone i temi e raccontandone le storie (a grandi linee), in modo da fornire ragguagli per chi fosse digiuno di questo universo narrativo.

Il video

Il filmato, di circa 4 minuti, si propone come un'introduzione alla serie Onimusha, tanto da iniziare dal primo capitolo del 2001, di cui ripercorre la trama, partendo dal gameplay originale.

Vengono quindi mostrati i personaggi principali, i nemici e alcuni momenti dell'avventura.

Si passa quindi a Onimusha 2, alle modifiche apportate al gameplay e alla storia. Viene anche sottolineato come sia giocabile anche da chi non conosce il capitolo precedente, dettaglio non da poco considerando che la nuova edizione di Onimusha 2: Samurai's Destiny è in arrivo su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e Steam il 23 maggio 2025. Viene comunque detto che aver giocato il primo capitolo fa capire meglio com'è strutturato il mondo di gioco. Per questo il consiglio è quello di comprare il pacchetto che li comprende entrambi.

I fatti di Onimusha 2 si svolgono 13 anni dopo quelli del primo capitolo, nel 1573. Nobunaga Oda è diventato il capo dei demoni, con cui vuole conquistare il Giappone. Sulla sua strada distrugge il villagio di Jubei Yagyu (il protagonista) che decide di vendicarsi e di fermarlo. Ci riuscirà? Probabilmente sì (ma niente anticipazioni), visto che esistono anche Onimusha 3 ed è in arrivo un nuovo capitolo della serie, Onimusha: Way of the Sword.