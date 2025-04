I voti della stampa per Clair Obscur: Expedition 33 parlano di un GDR eccezionale candidato al GOTY

Stamani è scaduto l'embargo sulle recensioni di Clair Obscur: Expedition 33 e dunque possiamo farci un'idea di cosa ne pensa la stampa internazionale del GDR realizzato dal team francese di Sandfall Interactive.

Il verdetto per il momento è estremamente positivo, con voti altissimi che inseriscono di diritto il gioco tra i migliori GDR degli ultimi tempi e nella lista dei papabili al premio Game of the Year. Nel momento in cui scriviamo ha un metascore di 92 sia su Metacritic che su OpenCritic. È a parimerito con Blue Prince per la media più alta dell'anno su Metacritic ed è al primo posto su OpenCritic.