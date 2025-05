La classifica di Netflix della settimana per l'Italia mostra tante novità apprezzate dal pubblico

Come ogni settimana Netflix ha condiviso i film e le serie TV più visti. Precisamente ora possiamo vedere le classifiche per i sette giorni compresi tra il 12 e il 18 maggio. Iniziamo con la Top 10 degli show:

Reservatet: La riserva - Mini serie American Manhunt: Osama Bin Laden - Stagione 1 Per sempre - Stagione 1 A British Horror Story: La stora di Fred e Rose West - Mini serie L'eternauta - Stagione 1 The Four Seasons - Stagone 1 You - Stagione 5 Thank You, Next - Stagione 2 Love, Death + Robots - Volume 4 Hakegurui - Stagione 1

Le novità della settimana sono molteplici. Vediamo infatti che gli unici ritorni sono Per Sempre, L'eternauta (che Hideo Kojima vi consiglia caldamente), The Four Seasons e You. Il resto della classifica è composto da nuove aggiunte. Notiamo anche che Love, Death & Robots Volume 4 parte col freno, visto che è solo in nona posizione.