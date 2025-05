Clash of Clans e Clash Royale diventano una serie animata su Netflix

Gli adattamenti cinematografici e televisivi dei videogiochi continuano a essere un prodotto interessante per i grandi editori e Netflix lo riconferma. La compagnia di video streaming ha infatti annunciato insieme a Supercell che realizzerà una serie dedicata al videogioco mobile Clash of Clans e Clash Royale .

I dettagli noti sulla serie di Clash

Le informazioni sono state condivise tramite i social dall'account ufficiale di Supercell, come potete vedere poco sotto, che include anche una immagine che mostra un personaggio di Clash ricoperto di frecce e con un bomba sotto un piede, nel mentre la N di Netflix sta sullo sfondo.

Il team ha scritto: "Stiamo collaborando con Netflix per portare in vita il mondo bellico di CLASH come mai prima d'ora. Una nuova serie animata è stata autorizzata ed è attualmente in fase di pre-produzione. Per ora è tutto. Ulteriori dettagli arriveranno in seguito, ma non potevamo più mantenere il segreto."

Inoltre, è stato condiviso un breve video che potete vedere poco sotto. Non include alcun tipo di informazione se non un piccolo siparietto "comico" nel quale il team deve decidere cosa scrivere sui social e, nel pensare a qualche idea, viene deciso che tanto vale annunciare una serie di Clash of Clans, visto che è tanto desiderata dai fan.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Netflix ha poi dichiarato che la serie animata sarà ambientata sia nel mondo di Clash of Clans che di Clash Royale e si baserà sui contenuti di tali giochi. La serie seguirà "un barbaro determinato, ma con la testa tra le nuvole, che deve radunare un gruppo di disadattati per difendere il proprio villaggio e destreggiarsi nella comicamente assurda politica bellica".

La serie è attualmente in fase di pre-produzione e lo showrunner sarà Fletcher Moules di Entergalactic, che ha già lavorato con Supercell per i video animati originali di Clash of Clans. Lo sceneggiatore Ron Weiner, noto per il suo lavoro su 30 Rock, Futurama e Arrested Development, è lo sceneggiatore principale.

John Derderian, vicepresidente delle serie di animazione di Netflix, ha dichiarato: "Lavorando con l'incredibile team di Supercell, Fletcher Moules e Ron Weiner, stiamo portando in vita tutto il divertimento, il caos e lo spirito del mondo di CLASH in un modo completamente nuovo".

Inoltre, Curtis Lelash, responsabile del settore Film e TV di Supercell, ha dato un'idea di come potrebbe essere la prossima serie. "Pensate a battaglie epiche, baffi da barbaro immacolato e il tipo di umorismo che i nostri giocatori conoscono e amano. I fan hanno chiesto una serie di CLASH per anni e siamo oltremodo entusiasti di poter finalmente dire: sta accadendo!"

È stato anche detto che il film di Bioshock di Netflix è vivo e vegeto ed è in una "buona posizione".