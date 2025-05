Dragon Ball Xenoverse 2: DAIMA Pack è in arrivo, data di uscita e trailer del nuovo DLC

Anche Dragon Ball Xenoverse 2 sta per ottenere il suo pacchetto aggiuntivo dedicato alla serie Dragon Ball Daima, con il DAIMA Pack presentato con un trailer e una data di uscita che a questo punto è vicinissima, fissata per il 22 maggio.

Dopo averlo visto comparire in Dragon Ball: Sparking! Zero e Dragon Ball Z: Kakarot, Daima arriva anche in Xenoverse 2 nella forma di un pacchetto con vari contenuti tra personaggi e nuove quest, oggetti e attività a tema con la recente serie animata.

Il trailer di lancio riportato qui sotto presenta un riassunto di quello che potrete trovare all'interno del pacchetto, aggiornato agli ultimi eventi visti all'interno della nuova serie di Dragon Ball, dunque anche con qualche possibile rischio spoiler.