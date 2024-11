Il DLC Future Saga Chapter 2 di Dragon Ball Xenoverse 2 ha una data di uscita, arriva Jiren Ultra Supervillain

Il lancio tra l'altro è vicinissimo: l'espansione sarà disponibile a partire dal 21 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam). L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che presenta i nuovi lottatori del roster e le altre novità incluse nel DLC. Potrete visualizzarlo nel player sottostante. Non si è parlato di prezzi ufficiali per il momento, ma supponiamo sarà lo stesso di Chapter 1, ovvero 19,99 euro.

Le novità del DLC

Più nello specifico, Future Saga Chapter 2 introdurrà nel roster il Dio della Distruzione Belmond, Jiren (Full Power, Ultra Supervillain) e Goku (Mini). Non si tratta dell'unica novità, dato che vengono menzionate 4 nuove Parallel Quest, una Extra Mission, 7 nuove abilità da equipaggiare ai nostri lottatori, 2 costumi e accessori, 3 Super Souls e 14 schermate di caricamento.

Ulteriori contenuti sono in programma in futuro, come possiamo vedere alla fine del trailer che menziona la futura pubblicazione anche di una terza e una quarta espansione del filone Future Saga di Dragon Ball Xenoverse 2. Rimanendo in tema, presto arriveranno novità anche per Dragon Ball: The Breakers con l'inizio della Stagione 7.