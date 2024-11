Il cloud gaming di Xbox potrebbe essere pronto a ricevere un importante aggiornamento che lo renderà più utile

In precedenza era stato segnalato "Project Lapland", ovvero una versione più ampia del servizio di cloud gaming di Microsoft per Xbox . Precisamente, si parlava della possibilità di fare streaming non solo dei giochi presenti nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate , ma anche dei giochi in nostro possesso, se sono supportati dal cloud e se siamo abbonati, ovviamente.

Cosa è stato scoperto su Xbox Cloud Gaming

Come potete vedere qui sotto, High on Life e Dying Light 2 supportano il gioco in cloud, anche se non sono parte della lista dei giochi di Xbox Game Pass Ultimate. Questo, secondo Warren, è un segnale che il servizio cloud di Microsoft si sta ampliando e che arriverà il suddetto supporto ai giochi in nostro possesso.

Secondo quanto riferimento in precedenza, la funzione sarebbe in arrivo a novembre 2024, ma inizialmente - come è tipico - sarà parte delle funzioni esclusive per gli Xbox Insiders, il servizio gratuito che permette di provare in anteprima le novità che Microsoft vuole inserire nelle proprie console e abbonamenti, ovviamente con il rischio di imbattersi in problemi tecnici e di ottenere versioni non completamente funzionanti di quanto la compagnia vuole aggiungere.

Questa funzione arriverebbe più o meno nello stesso periodo della possibilità di comprare giochi Xbox direttamente dall'app Xbox su Android. In altre parole, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potrebbero comprare un gioco su smartphone e avviarlo tramite cloud (fintanto che è supportato).

Dopotutto, Microsoft sta rendendo sempre più chiaro che un po' tutto è una Xbox, non solo le console.