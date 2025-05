Xbox Cloud Gaming aggiunge altri 15 giochi first party giocabili in streaming dalla propria libreria

Microsoft continua a espandere il catalogo dei titoli di Xbox Cloud Gaming che possono essere giocati in streaming direttamente dalla libreria degli utenti con altri 15 giochi first party aggiunti tutti insieme a partire da oggi, 23 maggio 2025.

Si tratta di vari titoli che vengono inseriti nella raccolta "Stream your own game", o "Riproduci in streaming il tuo gioco", come potete vedere presso la pagina ufficiale del servizio raggiungibile a questo indirizzo.

Rispetto al normale utilizzo di Xbox Cloud Gaming, in questo caso si tratta di giochi che non appartengono necessariamente al catalogo di Game Pass ma che possono comunque essere fruiti in streaming se sono in possesso del giocatore.