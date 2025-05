GTA 6 è bellissimo, ma come sarebbe stato su PS2? Un video ricrea il Trailer 2 con grafica retro

Il secondo trailer di GTA 6 ha riconfermato che il nuovo videogioco di Rockstar Games è un titolo notevole. Per quanto riguarda storia, gameplay e altri elementi, dovremo attendere di provarlo per avere conferme, ma possiamo con discreta sicurezza affermare già che a livello tecnico è un videogioco impressionante.

E se invece non lo fosse affatto? Se fosse un gioco con una grafica in stile PS2 come potrebbe essere? A rispondere a questa domanda viene in aiuto un trailer fan-made che ricrea l'intero video di GTA 6 ma con uno stile da PS2.