Minecraft diventa un gioco di ruolo da tavolo con il primo Adventure Book in arrivo

Tra le tante derivazioni dal celebre videogioco di Mojang, Minecraft sta per diventare anche un gioco di ruolo "carta e penna" da tavolo, con il prossimo arrivo del primo Adventure Book della serie, previsto arrivare l'8 luglio in Nord America.

Non sappiamo ancora se sia destinato ad arrivare anche in Europa e tradotto in altre lingue, ma intanto inizia l'avventura di Minecraft in stile gioco di ruolo classico con questo primo libro che, presumibilmente, sarà solo l'inizio di una serie, considerando la quantità di prodotti collegati al franchise.

In effetti, non si tratta nemmeno del primo esperimento di questo tipo, considerando che ci sono stati già numerosi adattamenti da tavolo per Minecraft, come Builders and Biomes, ma la nuova serie Roll for Adventure sembra maggiormente legata alla struttura classica dell'RPG.