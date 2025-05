Minecraft introduce i mondi piatti e altre novità con il nuovo aggiornamento

Minecraft ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento con l'update 1.21.80 per la versione Bedrock, che introduce diverse novità tra le quali in particolare l'arrivo dei mondi piatti, come nuova tipologia di scenario in cui giocare, che comporta anche l'applicazione di preset peculiari.

I Flat World sono, come sostiene il nome stesso, dei mondi piatti, che possono essere selezionati dal menù iniziale di generazione e consentono di giocare in scenari totalmente privi di rilievi, ma mantenendo per il resto le regole e gli elementi standard di Minecraft.

Insomma, se desiderate vivere in una pianura sconfinata o siete dei convinti terrapiattisti, la nuova opzione è probabilmente quello che fa per voi, consentendo di eliminare qualsiasi dislivello sopra la superficie standard del gioco.