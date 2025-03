Minecraft: Spring to Life è disponibile, si tratta del primo drop con nuovi contenuti del 2025

Inizia ufficialmente da oggi il nuovo corso di Minecraft con gli aggiornamenti più frequenti a partire da Spring to Life, il primo drop del 2025 che è disponibile da oggi come da programma, e si presenta anche con un trailer .

Verso un mondo più vivo

L'intenzione di Mojang è rinnovare Minecraft facendolo evolvere in maniera costante, e all'interno di questo piano rientra anche il grosso aggiornamento rappresentato da Vibrant Visuals, che lo farà diventare molto più bello graficamente, ma un primo passo è rappresentato anche da questo Spring to Life. Le nuove varianti di mob seguono la nuova distinzione effettuata tra biomi caldi e freddi, con animali che assumono aspetti particolari in accordo con il clima in cui si trovano: il maiale "fluffy", la mucca a pelo lungo e il pollo grigio-blu sono le varianti che si trovano ora nei territori freddi, mentre in quelli caldi è possibile vedere diverse altre varianti.

I lupi, in particolare, ora possono avere personalità diverse all'interno di sette varianti, che portano anche a un diverso modo di esprimersi attraverso nuovi versi, che entrano a far parte dell'audio standard di Minecraft.

Ci sono poi nuove spawn egg che mostrano meglio la tipologia di mob a cui si riferiscono e vari altri dettagli aggiunti alle ambientazioni, come l'introduzione dei cespugli con lucciole, che si presentano particolarmente d'atmosfera.