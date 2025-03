Attendete una nuova presentazione di Metroid Prime 4: Beyond? Ci sarebbero brutte notizie

Sono settimane intense per Nintendo, che si sta preparando alla presentazione di Nintendo Switch 2 e - se crediamo ai più recenti rumor - anche a un evento dedicato all'attuale console. Dare novità sull'hardware venturo è probabilmente la priorità per la compagnia di Kyoto, ma a molti giocatori però interessano prima di tutti i videogiochi, uno tra tutti Metroid Prime 4: Beyond .

Cosa sappiamo su Metroid Prime 4: Beyond

Il noto leaker extas1s ha infatti affermato che Metroid Prime 4: Beyond non sarà presente all'evento di Nintendo Switch 2. La fonte afferma, in un video pubblicato su YouTube: "Mi dicono che Metroid Prime 4: Beyond non sarà mostrato in questo Nintendo Direct per Switch 2".

Aggiunge anche che non è chiaro se questo vada letto come un rimando del gioco oltre il 2025 oppure se semplicemente avremo modo di vederlo in un altro momento. Al momento, basandoci sulle informazioni ufficiali, l'unica conferma di Nintendo è che Metroid Prime 4: Beyond sarà pubblicato nel corso dell'anno su Nintendo Switch, ma nulla gli vieta di avere anche una versione per Switch 2.

Come sempre, ricordiamo che per ora è solo un rumor e non ci sono conferme ufficiali. extas1s è un leaker noto e più volte ha indicato dettagli corretti, ma non possiamo considerare sicuro quanto da lui riportato.

Se volete sapere di più sul videogioco, vi segnaliamo il nostro approfondimento su Metroid Prime 4: Beyond, la cacciatrice di taglie più famosa dello spazio sta per tornare su Switch.