Amazon sta cancellando le prenotazioni di Metroid Prime 4 Beyond

Non c'è una regola d'oro per l'annuncio dei videogiochi. Alle volte vengono annunciati con largo anticipo, altre volte non vengono svelati fino a pochi mesi prima della pubblicazione. Nel primo caso, il problema è che potenziali rallentamenti dello sviluppo potrebbero rendere l'attesa per il videogioco veramente lunga. Ad esempio è accaduto con Metroid Prime 4, che ha cambiato sviluppatore, è sparito dai radar ed è tornato come Metroid Prime 4 Beyond.

Nel frattempo i fan hanno atteso, con le proprie prenotazioni fatte ancora ai tempi dei primi annunci. Ora, pare che le prenotazioni di Metroid Prime 4 siano state annullate su Amazon. Vari utenti hanno infatti segnalato la cosa in rete, in forum come Reddit e ResetEra.