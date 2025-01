AMD conquista il mercato delle CPU: Intel perde terreno nei segmenti client e workstation

Negli ultimi trimestri, AMD ha registrato una crescita straordinaria nel mercato delle CPU client, ridefinendo gli equilibri di potere con Intel. Secondo un rapporto di Puget Systems intitolato Hardware Trends of 2024, la quota di mercato di AMD nel segmento client ha subito un incremento significativo , guadagnando il 20% solo nel corso del 2024. Questo risultato è stato alimentato principalmente dal successo della serie Ryzen 9000 "Granite Ridge" e dalle varianti con tecnologia 3D V-Cache, che hanno superato Intel in termini di prestazioni , efficienza e convenienza.

L’ascesa di AMD nel segmento workstation

Il rapporto di Puget Systems evidenzia anche l'eccezionale performance di AMD nel mercato delle workstation. La gamma Threadripper domina in questo settore, con una quota di mercato che surclassa nettamente quella delle CPU Xeon di Intel, che rappresentano solo il 10% degli ordini. Questa disparità sottolinea non solo la superiorità tecnica dei processori di AMD, ma anche la mancanza di innovazione e competitività da parte di Intel.

L'analisi di Puget System nel segmento Workstation.

Uno degli elementi chiave della rapida crescita di AMD è la sua capacità di rispondere alle esigenze del mercato con prodotti innovativi e ad alte prestazioni. La serie Ryzen 9000 non solo ha portato miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e capacità di calcolo, ma ha anche introdotto tecnologie avanzate come il 3D V-Cache, che garantisce prestazioni elevate in carichi di lavoro intensivi.