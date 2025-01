Alcune copie di Donkey Kong Country Returns HD per Switch sono già in circolazione in anticipo

Il tutto è stato svelato dall'account "Nintendeal" sui social media, che fa notare anche come i pre-ordini del gioco siano ormai esauriti in alcune località degli Stati Uniti.

In vista del lancio di Donkey Kong Country Returns HD per Switch la prossima settimana, alcuni giocatori avrebbero già "messo le mani" su copie fisiche del gioco.

Cosa sappiamo sulle copie di Donkey Kong Country Returns HD in circolazione

Come potete vedete qui sotto, Nintendel afferma, in traduzione: "Qualcuno ha messo le mani su alcune copie di Donkey Kong Country Returns HD in anticipo. Mi aspetto che ci saranno dei leak presto." In allegato mostra la fotografia del gioco - fronte e retro - che circola in rete.

Va detto che, a questo giro, parlare di "leak" è un po' esagerato. Dopotutto, parliamo di un videogioco remaster, basato sulle versioni Wii del 2010 e 3DS del 2013. Dopo quindici anni, non c'è molto da spoilerare, soprattutto in termini narrativi, visto che pur non mancano una storia Donkey Kong Country Returns HD non è un videogioco puramente focalizzato sulla trama.

In ogni caso, per alcuni videogiocatori è un gioco completamente nuovo e sappiamo bene che in molti preferiscono evitare anticipazioni di alcun tipo. Siete quindi avvertiti: nei prossimi giorni potrebbero finire online dei filmati dedicati al videogioco: se non volete vederli, evitare di cercare informazioni sul videogioco soprattutto su YouTube, Reddit e altri siti simili. Vi segnaliamo infine che potete fare la prenotazione di Donkey Kong Country Returns HD tramite Amazon, con il box qui sopra o a questo indirizzo Diteci, quanto attendere il videogioco?