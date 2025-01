La funzione di scambio in GCC Pokémon Pocket sarebbe in arrivo ma non nel modo che i fan desiderano

Due fonti - Centro Leaks e Pyoro - hanno però indicato che la funzione sarà molto limitata . In particolare, viene spiegato che la funzione sarà limitata alle carte diamante e a una stella. Ciò non sorprende più di tanto se si considera la strategia di monetizzazione del gioco, ma non cambia il fatto che, se vera, la notizia deluderà molti.

Le ipotesi sulla funzione di scambio di GCC Pokémon Pocket

Se tale scelta vi sembra assurda, vi spieghiamo. In breve, il gioco è gratuito e al centro vi è l'apertura di pacchetti. È possibile farlo gratuitamente, ma se si vuole aumentare il numero è necessario pagare soldi reali. Ovviamente, più si va avanti e più carte si ottengono, ma alcune mancheranno sempre, soprattutto le più rare.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Se si permette di scambiare quelle molto rare, i giocatori hanno meno bisogno di aprire pacchetti. Le carte più comuni invece verranno comunque ottenuto senza troppe difficoltà dai fan, quindi permetterne lo scambio non è un grave danno alle potenzialità di guadagno di GCC Pokémon Pocket.

Naturalmente, tutto ciò che è riportato qui deve essere preso con le dovute precauzioni. Non si tratta di informazioni ufficiali e, anche se sono accurate, sono soggette a modifiche. Finora, i produttori del gioco Pokémon - Creatures Inc, DeNA o The Pokemon Company - non hanno fatto commenti sulla situazione.

Se anche voi giocate a GCC Pokémon Pocket: vediamo i mazzi più forti per vincere facilmente.