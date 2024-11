GCC Pokémon Pocket: i mazzi più forti per vincere facilmente

In questa guida ai mazzi più forti del GCC Pokémon Pocket analizzeremo le migliori carte disponibili e ci costruiremo attorno dei deck che puntano alla vittoria ai massimi livelli. Non è un segreto che le carte più forti siano spesso le più rare e ci vorrà qualche ora di gioco prima di poter mettere assieme la lista necessaria a dominare le partite competitive. Per questo motivo abbiamo realizzato e testato anche un mazzo che ha una possibilità di cavarsela ad alti livelli senza richiedere i rari (e forti) Pokémon ex.

Il GCC Pokémon Pocket ha tradotto in versione per mobile il popolarissimo gioco di carte dei Pokémon sia nel suo aspetto collezionistico legato all'apertura dei pacchetti, sia in quello competitivo. Oltre a raccogliere e ordinare le carte, infatti, il gioco incoraggia i suoi utenti a creare mazzi per lottare sia contro la il computer sia contro altri giocatori. Avendo un formato di lotta diverso, poi, è indispensabile tenere conto delle sue peculiarità per mettere assieme il mazzo più competitivo possibile.

Come costruire un mazzo forte

Prima di mettersi a discutere di quali Pokémon sono più forti e quali più utili, è fondamentale mettere nero su bianco due principi fondamentali del gioco competitivo di Pokémon: la velocità degli ingaggi e le cosiddette "staple" ovvero le carte imprescindibili. Il GCC Pokémon Pocket è un gioco prima di tutto rapido: non ci sono carte premio e vince il primo che raggiunge i tre punti o mandando ko tre Pokémon non EX avversari o battendo un EX (che vale due punti) e uno normale. Questo vuol dire che, raramente, c'è il tempo e lo spazio per fare affidamento su cicli evolutivi completi o, come minimo, che bisogna arrivare preparati a portare la sorte in proprio favore.

Le partite del GCC Pokémon Pocket sono rapide e non ammettono errori, perdere un'energia può costarvi la partita

Per questo motivo, i due mazzi attualmente più performanti ruotano attorno a dei Pokémon EX rigorosamente base. Questo significa non solo che è possibile giocarli sin dal primo turno, ma che esiste uno strumento per andarli a prendere (o aumentare di molto le probabilità di pescarli) nel caso non dovessero arrivare automaticamente. Così arriviamo al secondo pilastro portante del gioco competitivo del GCC Pokémon Pocket: le staple. Tutti i mazzi migliori di questo gioco hanno al loro interno lo stesso set di 8/10 carte Strumento o Aiuto con cui combattere gli elementi casuali di questo gioco.

Le carte Aiuto sono le più forti e ne può essere giocata una sola per turno, al set delle staple ne appartiene solo una, Ricerca Accademica, che permette di pescare due carte aggiuntive in un turno. Sembra un effetto banale, ma con sole 20 carte significa mettersi in mano un decimo del mazzo. La seconda carta a cui dare priorità è la Poké Ball, uno strumento (quindi ne potrete giocare quanti ne vorrete ogni turno) che va a prendere un Pokémon base casuale dal mazzo e ve lo mette in mano. Questa carta ha tre utilizzi principali: trovare il pokémon di partenza della vostra serie di evoluzioni, andare a prendere il base EX che fa da perno al vostro mazzo e, la più sottovalutata, smagrire il mazzo per pescare una carta che vi serve.

Portate sempre con voi la umile Poké Ball, è una delle risorse fondamentali del GCC Pokémon Pocket

Spessissimo i giocatori, una volta trovati i Pokémon base che gli servono, tengono in mano la Poké Ball perché pensano sia inutile. É fondamentale, invece, giocarla per influenzare la prossima pescata: non abbiate paura di finire il mazzo, non c'è sconfitta automatica nel GCC Pokémon Pocket se si finiscono le carte. Le ultime carte utilità indispensabili sono la Pozione, uno Strumento che cura 20 danni, il Cartelrosso, che fa rimescolare la mano nel mazzo all'avversario e la Velocità X che riduce di un'energia il costo di ritirata del Pokémon attivo, indispensabile per evitare un ko.

Potete ottenere tutte queste carte, in duplice copia, dal negozio utilizzando i Buoni negozio, una valuta gratuita che si ottiene completando le lotte contro il computer. Due Ricerca Accademica, due Poké Ball, due Velocità X e almeno una pozione e un Cartelrosso (meglio due di entrambi) sono la base su cui poggiano tutti i mazzi di questa guida.