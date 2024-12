PS5 Slim standard e Digital in offerta da GameStop fino al 24 dicembre, scopriamo i dettagli della promozione

In vista del Natale, GameStop ha lanciato una nuova promozione che potrebbe fare gola tutti coloro interessati ad acquistare una PlayStation 5 da piazzare sotto l'albero. Da oggi, 19 dicembre, fino alla Vigilia sarà possibile acquistare PS5 Slim Standard con lettore o il modello Digital beneficiano di uno sconto acquistando altri prodotti venduti dalla catena.

Entrando più nel dettaglio, potrete comprare PS5 Slim con lettore al prezzo promozionale di 519,98 euro, anziché 549 euro, spendendo in negozio contestualmente almeno 29,98 euro per l'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, inclusi abbonamenti, servizi digitali e codici. Potete approfittarne, dunque, per acquistare sia la console che un gioco da abbinare risparmiando sul totale. Questi i modelli validi per l'iniziativa: