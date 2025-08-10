League of Legends: Wild Rift pubblica un trailer creato dall'IA e piovono le critiche

Riot Games ha pubblicato sulla piattaforma Weibo un trailer di League of Legends: Wild Rift creato dall'intelligenza artificiale e i fan non l'hanno presa benissimo, visto anche il grado di approssimazione del video e una serie di strafalcioni difficili da ignorare.

Dallo stile grafico alle animazioni, dal comportamento dei personaggi all'uso di armi che hanno poco a che vedere con i vari protagonisti, per arrivare infine alle implicazioni etiche di una soluzione del genere rispetto all'uso di artisti in carne e ossa, il trailer ha suscitato parecchie polemiche.

Al punto che l'executive producer di Wild Rift, David Xu, ha dovuto pubblicare un messaggio per scusarsi di quanto accaduto. "Ieri abbiamo pubblicato un video realizzato da un creator sul nostro canale ufficiale Weibo che, francamente, non ha colto nel segno", ha scritto Xu.

"Quando pubblichiamo contenuti sui nostri canali ufficiali, abbiamo la responsabilità di mantenere un livello qualitativo elevato e chiarire la provenienza dei materiali. Grazie per tutti i feedback, possiamo e faremo di meglio."