AMD critica duramente i processori Arrow Lake-S di Intel, definendoli "orribili"

AMD ha lanciato un duro attacco contro Intel, descrivendo i processori Arrow Lake-S come una delusione. Frank Azor, Chief Architect of Gaming Solutions di AMD, ha dichiarato che la scarsa qualità dei nuovi chip di Intel ha contribuito al successo straordinario della serie Ryzen Zen 5 X3D. Azor non ha usato mezzi termini, affermando che la domanda per i processori AMD è stata superiore alle aspettative proprio a causa delle mancanze di Intel.

Arrow Lake-S: una promessa mancata Quando Intel ha presentato la sua linea Arrow Lake-S, l'azienda aveva promesso una rivoluzione nel mercato delle CPU. Tuttavia, le recensioni iniziali hanno rivelato prestazioni inferiori rispetto a quanto dichiarato, spingendo Intel a rilasciare aggiornamenti software e un microcodice dedicato. Paradossalmente, questi tentativi di miglioramento hanno ulteriormente peggiorato le prestazioni, mettendo in crisi l'intera strategia del colosso di Santa Clara. Le specifiche annunciate degli Arrow Lake-s. Nel frattempo, AMD ha registrato una crescita straordinaria per i suoi processori Zen 5 X3D, come il Ryzen 7800X3D e il nuovo 9800X3D. David McAfee, Corporate VP di AMD, ha sottolineato come la domanda sia stata molto superiore alle aspettative iniziali, costringendo l'azienda ad aumentare significativamente la produzione. Questo incremento non solo ha permesso di rispondere alle richieste del mercato, ma ha anche rafforzato la posizione di AMD come leader tecnologico.