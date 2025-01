Un leak svela i render e gran parte delle specifiche tecniche di Samsung Galaxy S25

Sempre meno giorni ci separano dall'evento Galaxy Unpacked di Samsung, che sarà una buona occasione per la compagnia per presentare la nuova serie Samsung Galaxy S25, che comprenderà al suo interno il modello base, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra e l'inedito Samsung Galaxy S25 Slim, caratterizzato dalle dimensioni più compatte e sottili. Nel frattempo, un leak trapelato in rete nelle ultime ore potrebbe aver svelato praticamente tutte le specifiche tecniche della nuova serie di top di gamma: scopriamole insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy S25: specifiche e differenze con la serie precedente Stando a quanto riportato dal leak in questione, una delle novità principali della nuova serie di smartphone risiede senz'ombra di dubbio nel nuovo processore Snapdragon 8 Elite, che verrà implementato all'interno di tutti i modelli, escludendo di fatto il chip Exynos originariamente previsto. I nuovi smartphone offriranno 12 GB di RAM, che aumenterà a 16 GB nella massima configurazione di Samsung Galaxy S25 Ultra. Tra le novità della nuova serie troviamo inoltre un sensore ultra-wide da 50 megapixel, che verrà implementato all'interno del modulo fotocamere posteriore di Samsung Galaxy S25 Ultra, garantendo un significativo salto in avanti dal punto di vista della resa finale dell'immagine. Il nuovo render di Samsung Galaxy S25 Ultra Grande focus sarà riservato in tal senso all'intelligenza artificiale proprietaria, Galaxy AI, che sarà in grado di migliorare i colori e la luminosità degli scatti. Il resto del comparto fotografico sarà invece fondamentalmente inalterato, con il sensore principale da 200 megapixel, un sensore periscopio da 50 megapixel (con zoom ottico 5x) e un sensore da 10 megapixel con zoom ottico 3x, accompagnati da un sensore posteriore da 12 megapixel. Il modello base offrirà ancora una volta un display da 6,2 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, partendo da 128 GB di memoria interna, oltre alle opzioni da 256 e 512 GB di memoria. Nulla di nuovo anche per la batteria, ancora da 4000 mAh di capacità, con supporto alla ricarica wireless da 25 W di potenza.