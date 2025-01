Le iscrizioni alla beta di Game of Thrones: Kingsroad si chiudono oggi: veloci, ecco il link

Game of Thrones: Kingsroad uscirà nel corso dell'anno su iOS, Android e PC. Questo nuovo gioco dedicato alla saga di George R.R. Martin ci porterà al centro di una nuova avventura GDR, ma ancora è presto per dire esattamente quale sarà il livello qualitativo del videogioco. Per fortuna vi sarà una beta che vi permetterà di provare il videogioco, ma se volete provarla dovete fare alla svelta.

I dettagli noti sulla beta di Game of Thrones: Kingsroad

Game of Thrones: Kingsroad vi farà assumere il ruolo di un nuovo personaggio originale che diventerà l'erede di Casa Tyre (da non confondere con Tyrell), una piccola casata nobiliare nel nord di Westeros. Ci sarà uno strumento completo per la creazione del personaggio, in modo da ottenere un aspetto perfetto per il proprio erede, e i giocatori potranno scegliere tra tre classi ispirate a ruoli iconici della serie originale: Mercenario, Cavaliere o Assassino.

Il gioco sarà incentrato sul combattimento PvP e ricorda in una certa misura anche For Honor, anche se è ancora da vedere se sarà approfondito o impegnativo come il gioco di Ubisoft. La Closed Beta durerà dal 16 al 22 gennaio per Android e PC, ma il gioco sarà pubblicato anche su iOS.

Se volete iscrivervi alla beta chiusa di Game of Thrones: Kingsroad, non dovete far altro se non andare a questo indirizzo sul sito ufficiale del videogioco.