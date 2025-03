Le classi di Game of Thrones: Kingsroad protagoniste di un trailer

Il nuovo trailer di Game of Thrones: Kingsroad presenta le tre classi disponibili nel gioco, ovverosia Knight, Sellsword e Assassin. Potremo scegliere uno di questi stili per il nostro personaggio e sfruttare in tal modo abilità e caratteristiche differenti in battaglia.

La classe Knight sembra quella più bilanciata, il classico cavaliere armato di spada che però riesce a sferrare colpi piuttosto potenti, brandendo la propria lama con maestria e dando vita a manovre spettacolari, capaci di mettere fuori gioco anche gli avversari più coriacei.

La classe Sellsword è invece brutale e feroce: in questo caso il personaggio impugna un'enorme ascia e si fa largo fra i nemici sferrando attacchi poderosi, che includono anche testate e calci volanti, nell'ambito di combinazioni dolorosissime ma tutt'altro che fulminee.

La classe Assassin, infine, è la più rapida e sfuggente ma non per questo meno letale, anzi: i due pugnali in dotazione vengono utilizzati per mettere a segno colpi mirati sulle parti vitali dell'avversario, che in questo modo non ha scampo mentre il nostro personaggio "danza" a mezz'aria.