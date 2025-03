Iron Man sparisce dalla lista del GDC: problemi in vista oppure EA voleva fosse una sorpresa?

Cosa sappiamo di Iron Man alla GDC

Il 17 marzo andrà in onda l'Advanced Graphics Summit. In tale spazio ci sarebbe dovuta essere una presentazione riguardo alle texture di Dead Space e di Iron Man, giochi di EA Motive. Ora però non c'è più menzione di Iron Man.

Dead Space è il precedente gioco di EA Motive

Le possibilità sono varie. Magari sin dall'inizio si è trattato di un errore e non c'è mai stata intenzione di parlare di o addirittura mostrare Iron Man. Una seconda possibilità è che il team abbia cambiato idea, forse per gestione dei tempi o semplicemente perché la sezione dedicata ad Iron Man non è pronta per essere mostrata. Infine, è possibile che in realtà il gioco sull'eroe di Marvel sia ancora previsto per lo show, ma editore e sviluppatore non vogliano dargli troppa visibilità o mantene il tutto una sorpresa.

Va detto che la GDC non è un luogo dedicato a presentazione di videogiochi, ma solo a discussioni tecniche dedicate agli sviluppatori, verso le quali il largo pubblico prova nullo interesse perlopiù. In ogni caso, mancano pochi giorni quindi non ci resta che attendere e vedere cosa sarà mostrato.

Secondo quanto indicato da vari report, Iron Man è in sviluppo almeno sin dal 2022, quindi non dovrebbe essere troppo lontano dalla pubblicazione. Un annuncio di lavoro aveva anche indicato che dovrebbe trattarsi di un gioco a mappa aperta.