Iron Man: nuovo annuncio lavorativo conferma che è un gioco open world

Un nuovo annuncio lavorativo ha confermato la natura open world di Iron Man , gioco in sviluppo negli studi di EA Motive. In realtà l'informazione era già emersa da un annuncio pubblicato lo scorso anno , ma visti gli scarsi dettagli pubblici, tutto fa brodo, in qualche modo.

L'annuncio

L'annuncio lavorativo con sottolineata la parte più rilevante (per noi)

La posizione aperta è quella di Senior Technical Artist, dove viene specificato che il selezionato dovrà "supervisionare gli aspetti relativi al rendering di un gioco di azione e avventura open world AAA".

Viene anche detto che dovrà lavorare con "i team che si occupano della grafica e del rendering per guidare lo sviluppo di nuove funzionalità del motore di gioco e per guidare la creazione di contenuti per massimizzare ciò che è disponibile."

La natura open world di Iron Man viene confermata anche da un annuncio per un Senior Environment Artist, in cui si dice che avere esperienza con gli open world è un vantaggio per i candidati.

Insomma, a questo punto è difficile non dare per assodato che Iron Man, in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S, sia un open world. Mancano conferme ufficiali, naturalmente, ma in caso di annucio relativo sarà davvero difficile rimanerne stupiti.