PS5 Pro: giornalista conferma le specifiche della console

Tom Warren, giornalista di The Verge, ha avuto modo di leggere la documentazione di PS5 Pro , confermando le caratteristiche emerse in precedenza. Insomma, ci sono sempre meno dubbi su quale sarà la potenza della nuova versione della console di attuale generazione di Sony. Manca solo la conferma ufficiale.

Altre informazioni

Come gireranno i giochi su PS5 Pro?

"Ho letto i molti documenti per sviluppatori di PS5 Pro e Sony ha fatto alcune scelte interessanti per la sua prossima console," ha scritto Warren su X, che poi ha spiegato: "La CPU di PS5 Pro punterà ai 3.85GHz (10% più di PS5) nella nuova 'modalità CPU ad alta frequenza'. Nella modalità standard sarà 3.5GHz. Gli sviluppatori potranno scegliere la modalità e avranno accesso a 1,2 GB di memoria di sistema in più, visto che Sony ha liberato 13,7 GB su PS5 Pro a uso degli sviluppatori, contro i 12,5 di PS5."

Warren ha infine specificato che "non si tratta di nuove informazioni, ma posso confermarne l'esattezza."

In un post successivo Warren ha poi spiegato che PS5 Pro sarà più potente di PS5 del 10% lato CPU e del 45% lato GPU.

Insomma, stando a tutte le informazioni emerse, PS5 Pro sarà sicuramente un miglioramento rispetto alla PS5 standard, ma non troppo marcato. Un po' quanto accaduto con PS4 e PS4 Pro.