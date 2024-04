Amazon Audible: quattro mesi con il 70% di sconto, l'ottima offerta è ancora attiva

Su Amazon Italia è al momento della scrittura di questa notizia ancora disponibile l'interessantissima promozione di Amazon Audible da 4 mesi a soli 2.95€ al mese. In pratica, ci si ritrova a spendere un totale di 11.80€, invece della classica cifra di 39.96€ (9.99€ al mese). Parlando in termini di percentuale, è uno sconto del 70% per 120 giorni. La promozione è accessibile a questo indirizzo.

Ci sono però delle limitazioni. Se siete attualmente abbonati, non potrete sfruttare lo sconto. È però accessibile se siete stati abbonati in passato, quindi se stavate considerando un ritorno al servizio, questo è il momento migliore. Per verificare, in ogni caso, vi basta semplicemente raggiungere la pagina sopra indicata: se l'offerta da 2.95€ al mese vi appare, allora sapete che è disponibile per il vostro account.