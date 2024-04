La scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 è in sconto al prezzo minimo storico

Zotac Gaming GeForce GTX 1650

Le uscite della scheda grafica

La scheda grafica Zotac Gaming GeForce GTX 1650 ha una RAM da 4 GB di tipo GDDR6.

Non si tratta chiaramente di una scheda grafica tra le più moderne e non permetterà di eseguire i giochi più recenti alla qualità massima, ma per un PC da gaming senza troppe pretese, magari anche per un giocatore giovane che si sta avvinando al gaming, può essere un punto di partenza a un prezzo non esagerato.