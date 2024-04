Stellar Blade: Shuhei Yoshida di PlayStation ha fatto visita al team di sviluppo

Shuhei Yoshida , storica figura del mondo PlayStation e attualmente Head of PlayStation Indies, ossia il responsabile dei rapporti tra la piattaforma e gli sviluppatori indipendenti, è andato a fare visita agli studi di Shift Up , lo sviluppatore che si sta occupando di Stellar Blade , action in uscita il 26 aprile 2024 in esclusiva su PS5.

Come ritualità vuole, Yoshida si è fatto fotografare con Mr. e Mrs. Kim, la coppia a capo dello studio, come potete vedere nel post su X sottostante.

Interessante anche il fatto che abbia citato Nikke nel testo, titolo mobile di Shift Up di grande successo, con milioni di download e ricavi molto alti.

Secondo alcuni osservatori, la presenza di Yoshida dentro Shift Up potrebbe essere il segno di un interesse da parte di Sony per un'acquisizione. Difficile dirlo con certezza, ma è vero che il team coreano è decisamente prolifico e potenzierebbe non poco PlayStation in ambito mobile, garantendogli anche giochi per le sue console.

Naturalmente è giusto dire che siamo nell'ambito delle speculazioni pure e che di confermato non c'è davvero niente. Quella di Yoshida potrebbe essere semplicemente una visita di cortesia, atta a celebrare il lancio di un gioco attesissimo per PS5, che non a caso proprio quel giorno è entrato in fase Gold, ossia è stata chiusa e spedita alle stampe la versione che troveremo al lancio nei negozi, al netto di aggiornamenti dell'ultimo momento.