Square Enix dice che i GDR a turni sono il passato e il futuro, commentando il successo di Clair Obscur

A chiederselo è anche un investitore della compagnia, che in una recente riunione ha detto che vorrebbe vedere nuovi capitoli di Dragon Quest e Final Fantasy con una struttura a turni, citando il successo del videogioco francese come esempio positivo.

Il successo di Clair Obscur: Expedition 33 ha fatto tremare un po' tutto il mondo (sebbene rispetto alle cifre di altri AAA non si parli di numeri esagerati) e un po' tutti si chiedono se magari una grande compagnia come Square Enix possa voler spingere un po' di più su titoli simili, ovvero dei GDR a turni .

Clair Obscur: Expedition 33 influenzerà Square Enix?

L'informazione è stata condivisa in rete da un account giapponese e poi tradotta in inglese da Genki_JPN, come potete vedere qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Genki spiega che "Square Enix ha risposto che sono a conoscenza di Expedition 33 e credono che i giochi di ruolo a turni siano l'origine di Square Enix. Si tratta di un genera a cui danno valore ed è nei loro piani produrre giochi di questo tipo in futuro".

Ovviamente questo non significa che si debba dare per scontato che Final Fantasy 17 sarà un titolo a turni. Square Enix ha dato sempre più spazio alla componente action nei propri videogiochi per attirare più videogiocatori verso la serie e ha ottenuto validi risultati con titoli d'azione come Nier e Kingdom Hearts. Ricordiamo inoltre che dal punto di vista di Square Enix, Expedition 33 potrebbe essere più una eccezione e soprattutto che l'editore in media punta a vendite ben superiori rispetto a quelle del gioco di ruolo francese.

Vi segnaliamo poi che Clair Obscur: Expedition 33 è uno strano successo, dicono i dati: di solito non funziona così.