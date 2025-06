WhatsApp Beta Android: in fase di test una funzione per gestire gli annunci pubblicitari

Gli utenti potranno vedere un registro degli annunci visti , con data e nome dell'inserzionista, in modo da sapere sempre quali contenuti pubblicitari sono stati mostrati. Risulta essere molto interessante anche la possibilità di nascondere in modo permanente gli annunci di alcuni inserzionisti con la possibilità, in futuro, di riattivare la visualizzazione degli annunci di quello stesso inserzionista.

Cosa succede con la privacy?

Cosa cambia e cosa succede con la privacy nonostante queste funzioni? WhatsApp ci tiene a ribadire che ogni nuova funzione che viene introdotta non andrà, in alcun modo, a intaccare la sicurezza e la privacy degli utenti. L'obiettivo è quello di offrire delle pubblicità il meno invasive possibile e più utili alle esigenze dei singoli membri della community. WhatsApp rinvia l'arrivo della pubblicità, ma solo in Europa Tra le ultime novità in casa WhatsApp - e considerando gli update quotidiani ce ne sono molte - non possiamo non segnalare due importanti notizie: la prima riguarda la possibilità di generare con l'IA nuovi sfondi per le chat, la seconda, invece, riguarda un elemento che andrà a rendere più dinamiche le chiamate effettuate sulla piattaforma.