WhatsApp Android Beta: in arrivo una novità che cambierà l'interazione durante le chiamate

La fonte è sempre la stessa - WABetaInfo -, così come, le novità sono quotidiane e WhatsApp è costantemente in evoluzione, oltre che in aggiornamento. Una delle ultime notizie arriva dall'analisi della beta della versione Android. In questo caso, l'ultima novità, riguarda una maggiore personalizzazione dell'esperienza delle chiamate vocali e video. Dopo aver trattato e introdotto l'introduzione di alcuni strumenti per disattivare il microfono o la videocamera durante le chiamate e dopo aver inserito le emoji in tempo reale, WhatsApp è al lavoro per introdurre una singola emoji, probabilmente la più utilizzata, durante le chiamata: l'emoji del pollice alzato.

L'aggiornamento della versione beta di Android Con l'aggiornamento alla versione 2.25.19.7 della beta di WhatsApp per dispositivi Android, la piattaforma è al lavoro per offrire la possibilità, durante una chiamata di gruppo, di "alzare la mano" in modo virtuale, tramite l'utilizzo dell'emoji del pollice alzato. Quando un partecipante attiva questa funzione, l'emoji della mano viene mostrata a tutti gli altri sullo schermo. Logo WhatsApp Può trattarsi di una funzione molto utile durante le chiamate di gruppo e per fare in modo che non si accavallino le voci. Si tratta, dunque, di una funzione che serve per comunicare con gli altri partecipanti della chiamata senza interrompere chi già sta parlando.