Il team di Rematch si scusa per l'assenza del cross-play e spiega cosa è successo

Rematch è disponibile da oggi e purtroppo, come abbiamo scoperto da poco, non supporterà il cross-play , ovvero non sarà possibile giocare con persone che si trovano su piattaforme diverse dalla nostra. Considerando che è un titolo multigiocatore, molti utenti non vedevano l'ora di potersi divertire con tutti i propri amici senza limitazioni.

Le scuse del team di Rematch

"Comprendiamo che molti di voi non vedevano l'ora di giocare Rematch con il cross-play dal lancio. Abbiamo fatto il possibile per raggiungere tale obiettivo ma Rematch è il primo gioco cross-play dello studio e abbiamo incontrato complessità tecniche non previste che ci hanno impedito di rendere disponibile la funzione in tempo. Avremmo dovuto comunicare la cosa nel momento in cui abbiamo realizzato che il cross-play non sarebbe stato disponibile al lancio e siamo spiacenti per l'inconvenienza e la frustrazione che abbiamo causato ad alcuni giocatori".

SloClap ha quindi spiegato che il cross-play è la più grande priorità del team insieme all'eliminazione dei bug e condivideranno un periodo di attivazione della funzione il prima possibile. Correggerà anche i problemi alle prestazioni visti durante l'accesso anticipato, per quanto riguarda lag, stuttering e cali del frame rate, così come i problemi dei server e la desincronizazione durante le partite.

Infine, conferma che saranno sviluppate nuove funzionalità per Rematch. Ecco infine i voti di Rematch: premiano il gioco di calcio arcade di Sloclap?