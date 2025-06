Ora è possibile creare immagini IA usando ChatGPT direttamente su WhatsApp

WhatsApp si apre ufficialmente alla generazione di immagini con intelligenza artificiale. A partire da oggi, gli utenti possono interagire con ChatGPT anche attraverso l'app di messaggistica, senza dover installare software esterni o passare da browser. Si tratta di un'evoluzione significativa nell'integrazione di OpenAI con le piattaforme di uso quotidiano, che ora permette anche la creazione di contenuti visivi direttamente dalla chat. Il servizio funziona tramite un contatto ufficiale, identificato dal numero internazionale +1-800-CHATGPT. Una volta avviata la conversazione, l'utente può inviare una semplice descrizione testuale per ottenere un'immagine generata con il modello multimodale GPT-4. È anche possibile inoltrare una foto e chiedere modifiche, ad esempio per trasformarla in uno stile cartoonesco o realistico.

Come funziona la generazione immagini via WhatsApp Una volta salvato il contatto tra quelli personali, basta aprire una nuova chat e scrivere un messaggio iniziale. Il bot invierà un messaggio automatico con tutte le informazioni utili e guiderà l'utente nella richiesta dell'immagine. I prompt possono essere liberi - come "crea un castello fantasy in cima a una montagna" - oppure basati su un'immagine esistente da reinterpretare. Dopo qualche minuto, il sistema invierà l'immagine prodotta direttamente nella conversazione. Sam Altman di OpenAI Per chi è abbonato a ChatGPT Plus, è possibile collegare il numero WhatsApp al proprio account e ottenere funzionalità più avanzate e un numero maggiore di generazioni giornaliere. Per farlo, è sufficiente scrivere nella chat il messaggio "Link my WhatsApp with ChatGPT" e seguire il link fornito dal bot per il collegamento.