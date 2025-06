WhatsApp si aggiorna: tutte le funzioni da provare, dagli sticker animati ai sondaggi con foto

Gli stickers animati, infatti, sono uno degli elementi di maggiore interesse di questo update. Sarà possibile trasformare degli sticker statici in mini video da poter condividere e inviare nelle varie conversazioni. Così come, ad essere animate, saranno anche le emoji. Sempre per quanto concerne gli sticker, segnaliamo anche l'arrivo degli sticker social degli avatar che possono essere condivisi con account che hanno realizzato un avatar.

Una funzione simile, ad esempio, alla condivisione dei link dei server di Discord. Per quanto riguarda, invece, le chiamate si potrà avviarle, anche in questo caso, condividendo dei link. Inoltre sono stati introdotti 6 nuovi filtri e 6 nuovi effetti da poter utilizzare durante le videochiamate o nelle foto.

Novità per aggiornamenti di stato e canali

Segnaliamo tra le ultime novità, degli update relativi agli stati e ai canali. Sarà possibile segnare come importanti gli aggiornamenti preferiti dei canali oltre a poter menzionare i gruppi anche negli stati. Infine, cambiano anche i sondaggi nei canali: sarà possibile includere nelle foto per ogni opzione per rendere la scelta e il voto più coinvolgente.

WhatsApp è una piattaforma che, sostanzialmente, quotidianamente, aggiorna gli utenti sulle novità e sui test che vengono effettuati per le versioni beta disponibili sia per Android sia per iOS. Rimanendo in casa WhatsApp e nell'ambito delle beta, segnaliamo il lavoro sulla funzione di riepilogo delle chat con l'IA.