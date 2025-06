WhatsApp Beta Android: la piattaforma è al lavoro per semplificare la ricerca dei messaggi in bozza

WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzione che potrebbe offrire un supporto molto utile durante le attività quotidiane. Come riportato dal noto e affidabile portale di comunicazione della piattaforma Meta, WABetaInfo, all'interno della versione per Android della Beta di WhatsApp, è stata riscontrata l'introduzione di una nuova funzionalità che ridefinisce e semplifica la gestione dei messaggi in bozza e la ricerca delle bozze stesse. Attualmente, per cercare una conversazione con una bozza non inviata, bisogna scorrere la lista delle chat. Si tratta di un'operazione macchinosa per chi si trova a dover gestire molte chat contemporaneamente, tra contatti singoli e gruppi.

Come cambia la ricerca delle bozze? WhatsApp, dunque, per ridurre il tempo che si impiega nella ricerca delle bozze e per semplificare l'operazione, si appresta ad inserire un nuovo filtro chiamato, letteralmente, "Bozze". Con questo filtro sarà quindi possibile visualizzare automaticamente tutte le chat dove è presente un messaggio scritto ma non inviato. Logo WhatsApp Nella lista delle chat verranno visualizzati in verde, in modo tale da rendere ancor più agevole e veloce l'individuazione di quegli stessi messaggi. In questo modo sarà pressoché impossibile "perdersi per strada" dei messaggi, anche se si hanno attive numerose conversazioni private e numerosi gruppi attivi. Se un utente non dovesse trovare utile questo filtro potrà semplicemente rimuoverlo.