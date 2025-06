Splatoon 3 sarà aggiornato alla versione 10.0.0, che aggiungerà il cross-play tra Nintendo Switch 1 e 2

Oltre ad annunciare a sorpresa Splatoon Riders, Nintendo ha svelato l'arrivo il 12 giugno dell'aggiornamento 10.0.0 per il coloratissimo sparatutto online Splatoon 3. Sarà completamente gratuito e aggiungerà il crossplay tra chi gioca su Nintendo Switch 1 e chi su Nintendo Switch 2, come svelato da un trailer. Ma le novità non finiscono qui.