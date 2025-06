Splatoon Raiders è stato annunciato a sorpresa su Nintendo Switch 2, con un trailer che presenta l'inatteso spin-off della celebre serie. I dettagli per il momento sono pochi e non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

"Con un trailer pubblicato oggi, Nintendo ha annunciato il primissimo spin-off di Splatoon, Splatoon Raiders, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2", si legge nel comunicato stampa, diffuso a pochi minuti dalla comparsa del video con le novità relative alla serie.

"Nel ruolo di un personaggio chiamato Macchinista, i giocatori partiranno per un'avventura attraverso le misteriose Isole Spirhalite insieme allo splattacolare Trio Triglio." Ci troviamo dunque di fronte a un'avventura, ma saperne di più dovremo attendere.

Come ricorderete, Nintendo aveva già compiuto alcuni interessanti esperimenti con Splatoon per quanto concerne le esperienze single player, dunque era già evidente l'intenzione di espandere in qualche modo una proprietà intellettuale che tante soddisfazioni sta dando alla casa di Kyoto.