ChatGPT down, OpenAI conferma il problema: ecco cosa sta succedendo

ChatGPT non funziona

Nelle scorse ore Downdetector e altri siti simili hanno registrato un grande numero di segnalazioni. I problemi in questione si sono concentrati durante la mattinata (dalle 8:46, precisamente), ma in realtà continuano a presentarsi e in diverse aree geografiche. OpenAI ha confermato la presenza di questo malfunzionamento attraverso i suoi canali social e sta lavorando a una soluzione.

ChatGPT non funziona da ore

"Alcuni utenti riscontrano tassi di errore e latenza elevati nei servizi elencati. Stiamo continuando a indagare sul problema", si legge sul sito. Pare che la causa del disservizio derivi dall'infrastruttura di backend, come potete vedere dall'immagine sottostante. In particolare, sia le API che il servizio di chat presentano delle anomalie.

OpenAI dovrebbe risolvere il problema nelle prossime ore

Per fortuna pare che OpenAI abbia trovato l'origine del problema e nelle prossime ore il chatbot dovrebbe essere nuovamente operativo. Ad ogni modo, anche Perplexity (servizio di motore di ricerca AI) sta attualmente subendo interruzioni elevate, molto probabilmente collegate proprio alle difficoltà di OpenAI.