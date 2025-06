YouTube allenta la censura: pro e contro, più libertà d'espressione e diffusione di fake news

Questo accade, a causa o grazie, alla totale libertà che Internet mette a disposizione. Ognuno può essere il veicolo di una o più informazioni. Secondo alcuni documenti interni ottenuti dal New York Times, la piattaforma (YouTube) sta cambiando la sua politica interna di "censura" , diventando, così, più permissiva, in particolar modo con i video e i contenuti di "interesse pubblico".

L'equilibrio fra libertà d'espressione e rischi di diffusione di disinformazione è sempre molto sottile e labile e l'ultima manovra politica che sta caratterizzando YouTube ne è la prova. Nel mondo digitale, spesso, il rischio di incorrere in fake news o in informazioni non corrette, poco approfondite o eccessivamente semplicistiche è sempre molto alto .

Il concetto di "interesse pubblico"

Che cosa si intende, quindi, per "interesse pubblico?" Stando alla ricostruzione del New York Times, YouTube ritiene tali quei video e quei contenuti che trattano temi sociali fondamentali come la politica, i diritti delle donne, l'immigrazione, la giustizia sociale, la medicina e altri argomenti d'importanza globale.

Logo YouTube

Con le nuove linee guida, dunque, un video può contenere più "elementi problematici" o quegli elementi che la piattaforma ha sempre considerato potenzialmente nocivi per la community. Se in precedenza, la presenza di questi elementi era tollerata per un quarto di video, ora la tolleranza passa fino a metà video. La piattaforma ne fa, dunque, una questione di durata. Durata, durante la quale, un utente può recepire informazioni, per l'appunto, "problematiche".