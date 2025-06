YouTube: l'app smetterà di essere compatibile con alcuni modelli di iPhone, ecco quali

L'applicazione per iOS di YouTube smetterà di essere compatibile per alcuni modelli di iPhone: scopriamo di quali si tratta.

Un'era sta per terminare per molti modelli di iPhone rilasciati negli scorsi anni e che hanno fatto la storia della divisione smartphone dell'azienda di Cupertino. In particolar modo, poche ore fa, è arrivato l'annuncio del rollout della nuova versione dell'app di YouTube per iOS, il cui aggiornamento non sarà supportato da alcuni vecchi modelli di iPhone. Infatti, questo nuovo update e dunque questa nuova versione dell'applicazione sarà supportata esclusivamente dai modelli che presentano come sistema operativo iOS 16 o successivo. Questo, ovviamente, lascerà fuori una serie di telefoni che sono fermi a delle versioni precedenti di iOS.

L'elenco dei modelli interessati E dunque, questo nuovo aggiornamento dell'applicazione di YouTube non sarà disponibile per alcuni iPhone, ecco quali: iPhone 6S,

iPhone 6S Plus,

iPhone 7,

iPhone 7 Plus,

il primo iPhone SE, iPhone 7 Oltre a questi smartphone ad essere non compatibili con la nuova app di YouTube sono anche alcuni tablet: iPad Air 2 e iPad mini 4 oltre alla settima generazione di iPod Touch. Si tratta di una scelta che, chiaramente va verso una direzione di maggiore sicurezza per gli utenti, un sistema operativo più aggiornato implica delle misure di sicurezza migliori. Ovviamente, questa scelta è anche in linea con i processi di maggiore evoluzione e avanguardia dei dispositivi.