iPhone 17 potrebbe non avere un nuovo chip, a differenza del resto della serie

Mancano ormai pochi mesi alla presentazione ufficiale della nuova serie iPhone 17, che comprenderà al suo interno rispettivamente il modello standard, l'inedito modello ultra compatto iPhone 17 Air (che farà concorrenza a Samsung Galaxy S25 Edge ), iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Se questi ultimi apporteranno grandi novità dal punto di vista delle specifiche tecniche, lo stesso non si può dire per il modello standard, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe montare lo stesso chip visto su iPhone 16 : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Di contro, iPhone 17 Air dovrebbe montare il chip A19 , mentre iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max offriranno verosimilmente il chip A19 Pro , abbinati a 12 GB di RAM : entrambi i nuovi chip saranno realizzati in questo caso con processo produttivo a 3 nanometri di terza generazione. Grande focus sarà riservato ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia da poco arrivata anche in Italia, con il probabile annuncio di nuove funzionalità in vista della nuova serie di modelli.

Quando uscirà la nuova serie iPhone 17

Mancando ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale, non sappiamo ancora con precisione quando la nuova serie iPhone 17 vedrà la luce, ma ipotizziamo che avverrà indicativamente a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre.

iPhone 17 (immagine indicativa)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia di Cupertino. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.