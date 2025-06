CD Projekt RED ha annunciato che The Witcher 4 sarà presente allo State of Unreal 2025 di domani, 3 giugno, per una presentazione delle tecnologie che muovono il nuovo capitolo della serie. L'evento verrà trasmesso in diretta a partire dalle 15.30, ora italiana.

"Parteciperemo insieme agli sviluppatori di Unreal Engine a una presentazione durante lo State of Unreal 2025", si legge nel post dello studio polacco. "Non vediamo l'ora di mostrare alcune delle tecnologie e delle funzionalità innovative che daranno vita a The Witcher 4... e oltre."

Come sappiamo, l'atteso sequel verrà mosso appunto dal potente Unreal Engine 5 e l'evento di domani sarà l'occasione giusta per presentare alcuni aspetti del comparto tecnico di The Witcher 4, così da fornire un'idea di come sarà questa esperienza.

La scelta di abbandonare il pur efficace REDengine dopo diversi anni consentirà a CD Projekt RED di compiere un passo importantissimo, dando vita a un impianto capace di contare sull'efficienza, la flessibilità e la spettacolarità delle produzioni in UE5.